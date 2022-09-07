STSO Başkanı Eken, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, oda başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Eken, 13 Kasım'da yapılacak oda başkanlığı seçimleri hakkında bilgi verdi.

Göreve geldiği 2018 yılından itibaren yaptıkları çalışmaları anlatan Eken, "Taraflı tarafsız tüm kesimlerden övgü alan çalışmalarımızın neticesinde yüzümüz ak, vicdanen görevimizi yapmanın verdiği huzur, yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin verdiği heyecanla, yeniden ekibimizle birlikte üyelerimizin karşısına çıkıyoruz." dedi.

Odaya kayıtlı 8 bin üyenin sorunlarının çözümü için çaba harcadıklarını dile getiren Eken, şunları kaydetti:

"Tek derdimiz üyelerimiz oldu. Eksik kalan çalışmalarımız için ben ve ekibim bir dönem daha adayız. Demirağ OSB'de fabrika bacalarının tütmesi, marka yatırımları ilimize çekebilmek, Sivas'ın tamamının 6. bölge teşvik kapsamına alınması, Demir Çelik Fabrikasının yeniden üretime başlaması, istihdam sağlamak, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na yeni bir hizmet binası yapmak, yer tahsisi yapılırsa yapacağız diye sözünü verdiğimiz fuar alanını şehrimize kazandırmak, Sivas'ın ihracatını 1 milyar dolara çıkarmak için yeniden adayız."

Eken, oda seçiminin 13 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirterek, "13 Kasım inşallah Sivas'ın vizyonunun gelişmesi için devam gürüdür. İnşallah Sivas'ın geleceği için devam günü olacaktır. İnşallah geçmişte yapılamayan ve gelecekte yapılacaklar için dönüm noktası olan bir gündür." diye konuştu.