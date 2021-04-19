Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) nisan ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında video konferans üzerinden gerçekleştirildi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, mart ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından, STSO Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda, Hızlı Tren Çalıştayı'nın güzel sonuçlar ortaya çıkardığını belirten Eken, "Çalıştayımızın sonuçları bitti, rapor haline dönüştürüldü. Önümüzdeki günlerde kitapçık haline dönüştürülerek tüm ilgililer ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Eken, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantılarının da devam ettiğini anımsatarak, 1.OSB'de yer kalmadığını, arsa alıp işlem yapılmayan ya da depo olarak kullanılan yerlerin iptal edildiğini kaydetti.