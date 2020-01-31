Sivas tipi nedeniyle sivas-malatya karayolu ulaşıma kapandı-1 - Son Dakika

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Sivas tipi nedeniyle sivas-malatya karayolu ulaşıma kapandı-1
14 dakika önce
Sivas-Malatya karayolu, 55. kilometresinden itibaren ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
Sivas- Malatya karayolu, 55. kilometresinden itibaren ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, maddi hasarlı ve yaralanmalı bazı kazalar da meydana geldi.
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