Sivas tipi nedeniyle sivas-malatya karayolu ulaşıma kapandı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas tipi nedeniyle sivas-malatya karayolu ulaşıma kapandı-1 - Son Dakika

Sivas tipi nedeniyle sivas-malatya karayolu ulaşıma kapandı-1

14 dakika önce

Sivas-Malatya karayolu, 55. kilometresinden itibaren ulaşıma kapandı.

Sivas- Malatya karayolu, 55. kilometresinden itibaren ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, maddi hasarlı ve yaralanmalı bazı kazalar da meydana geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Sivas tipi nedeniyle sivas-malatya karayolu ulaşıma kapandı-1

Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:31 Kaynak: DHA
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