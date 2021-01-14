Sivas-Tokat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sivas-Tokat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
14.01.2021 09:27
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Sivas-Tokat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Sivas- Tokat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kentte dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde trafiğe kapanan Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel Geçidi'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Polis ekipleri zinciri bulunmayan ağır tonajlı araçların bölgeden geçişine izin vermiyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ı çevre illere bağlayan Geminbeli, Eğribel ve Yağdonduran geçitlerinde de ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.
Son Dakika Son dakika: Konut satışları aralık ayında %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak 34 un üreticisine 'birlikte fiyat artırdığı' gerekçesiyle 25 milyon lira ceza kesildi Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Hande Erçel araba pozlarını paylaştı, beğeni butonu adeta çöktü 2. kez anne olan Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi WhatsApp'ın gizlilik skandalı sonrası Türkiye'den dev hamle: Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatı bu yıl başlıyor Taşların üzerine resim çizerek kendini geliştiren Siverekli çoban usta ressamlara taş çıkartıyor