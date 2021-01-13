Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı - Son Dakika

Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı

13.01.2021 21:03

Sivas-Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas- Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kenti Tokat'a bağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çok sayıda aracın yağış nedeniyle mahsur kaldığı bölgede yolun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde etkili olan sulu kar yağışı da yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı
Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı
Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı
Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı

Tokat, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı - Son Dakika


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