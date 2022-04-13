Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı - Son Dakika
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Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

13.04.2022 01:17
Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

Sivas-Tokat kara yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas- Tokat kara yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi'nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda kalan tırın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı." dedi.

Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Nisan, Tokat, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı - Son Dakika


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