Son Dakika Haberleri: SİVAS TREN YOLU KÖPRÜSÜNDE SIKIŞAN ATI İTFAİYE KURTARDI
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SİVAS TREN YOLU KÖPRÜSÜNDE SIKIŞAN ATI İTFAİYE KURTARDI

1 saat önce

SİVAS'ta tren yolu köprüsündeki korkuluklara sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİVAS'ta tren yolu köprüsündeki korkuluklara sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi karşısındaki tren raylarında yaşandı. Kızılırmak üzerinden geçen rayların bulunduğu alana giren sahipsiz at, kafasını köprü korkuluğuna sıkıştırdı. Durumu fark edenler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından atı kurtardı. Başıboş olduğu belirlenen at, sağlık durumu kontrol edildikten sonra salıverildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kayseri, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:03 Kaynak: DHA
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