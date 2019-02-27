Sivas Tso Başkanı Eken'den İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, TSO üyelerini "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya çağırdı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, TSO üyelerini "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya çağırdı.



Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından TOBB'un "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programını yürekten desteklediklerini belirtti.



Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvendiklerini aktaran Eken, "İstihdama yönelik devlet destekleri, işletmelerimiz için bir fırsattır. Bu tarihi desteklerden üyelerimizi faydalanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Son dönemde ekonomide yaşanan sorunların devletin sağladığı istihdam ve teşviklerle çözülmeye başladığını vurgulayan Eken, "Hükümetimiz tarafından KOBİ'lere, sanayicilere ve esnaflarımıza yönelik ciddi adımlar atılıyor. İstihdamın artırılmasına yönelik atılan adımları son derece olumlu buluyoruz. Üyelerimizi, hükümetimizin bu desteklerinden faydalanmaya, artı istihdam sağlamaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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