Sivas TSO Başkanı Eken

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.



Eken, konu hakkında üyelerden talep ve beklentilerin alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderildiğini belirterek, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından da bu raporlarımız ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Açıklanan paket iş dünyamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Piyasaların beklentilerini karşılayacak düzeyde bir ekonomik paket açıklandığını belirten Eken, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda ekonomik anlamda ortaya çıkacak kriz ortamının önüne geçilebilmesi için zamanında bir destek paketi açıklandı. İlimizde birçok sektör iş yeri kapatma nedeniyle zor bir süreç yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi ile üyelerimiz az da olsa rahat bir nefes alacak.



İşletmelerimizin finansman ihtiyacı karşılanacak, krediler ertelenecek, asgari ücret destekleri devam edecek, bazı sektörlerde KDV ve SGK primleri ertelenecek. Yaşanan bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Ekonomik sıkıntıları atlatan, yeniden büyüme sürecine giren ülkemiz ve iş dünyamız bu süreci de atlatacaktır. Bu konuda çaba harcayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum."