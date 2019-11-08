Sivas TSO Başkanı Eken, tekstil firmalarını ziyaret etti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) üretim yapan tekstil firmalarını ziyaret etti.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken, tekstil alanında verilen teşviklerle ilgili firma sahiplerine bilgilendirmede bulundu.



Tekstil fabrikalarının şehir ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Eken, "Biz 2020 yılı sonuna kadar Sivas'ta tekstil konusunda yapılan çalışmaları tanıtacağız. Sivas tekstilde önemli bir yere gelecek. Demirağ OSB 6. Bölge Teşviki'nin kararnamesinin imzalanmasını bekliyoruz. Açıklandığı zaman karma endüstriyel sanayi olarak her türlü yatırımcıları misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bütün firmaları Sivas'ta yatırım yapmaları konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Eken, "Ziyaretlerimizde bazı ürünlerin Sivas'tan çıktığını öğrendik. Bu bizim için bir gururdur. Bizim gerçekten bu tarz tekstil firmalarına ihtiyacımız var. Firmalarımızın tanıtımını gerçekten iyi yapmamız lazım, ihracat yapan fabrikalarımızı iyi belirlememiz lazım. Yeni teşvik kapsamının getirdiği avantajları izah etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Tekstil fabrikası sahipleri de üretimleri hakkında bilgiler vererek Eken'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.