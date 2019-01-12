Sivas Tso'da Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) 2019 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) 2019 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Sivas TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, toplantıda yaptığı konuşmada, üyelerin odadan daha hızlı ve kaliteli hizmet almalarını sağlamak amacıyla oda kayıt belgelerinin ücretsiz verildiğini hatırlattı.



Eken, Tapu Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda üyelerin Tapu Yetki Belgesi ve imza sirküsünün de artık istenmeyeceğini belirterek, "Bu belge için 180 lira ödenmeyecek. Sadece MERSİS no ile gidilip işlemler yapılabilecek. Göreve geldiğimiz 8 ayda 4 fabrikayı Sivas'a kazandırdık. Sivas'ta askeri materyaller üretecek firmayla görüşerek, Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisini yapıyoruz. İlk etapta 50 kişiye istihdam sağlayacak, iç piyasa ve ihracata dönük üretim yapacak firmamız da ilimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Sivas'ın bir sanayi şehrine dönüşeceğini de vurgulayan Eken, şunları kaydetti:



"Sivas, sanayileşir büyürse tüm şehir zenginleşir. Amacımız Sivas'ın komşu illerle olan rekabet gücünü artırmak ve yeni yatırımlarda söz sahibi olmasını sağlamaktır. Yeni kurulan ve Sivas için büyük bir şans olarak gördüğümüz Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin de alt yapı ihalesi 150 milyon lira bedelle yapılmıştır. Bu büyük yatırım, 6. bölgenin yürürlüğe girmemesi halinde amacına ulaşmayacaktır. Ayrıca, bu yatırımla entegre bir şekilde düşünülen Lojistik Köy projesinin de ihalesinin acilen tamamlanması gerekmektedir."

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