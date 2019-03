Sivas Tso'dan Başkan Aydın'a "Teşekkür" Ziyareti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek, kente kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart seçimlerinin ardından görevi devredecek olan Aydın'ı ziyaret eden Eken, hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Aydın'ın Sivas için büyük emekleri olduğunu vurgulayan Eken, "Siz bu makamda olmasanız da arkanızdan her yerde söyleyeceğiz. Bu anlamda bugüne kadar belediyemize ve Sivasımıza vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı 7 bin üyemiz adına, meclisimiz adına, yönetim kurulumuz adına size ve ekibinize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Aydın'ı daha iyi görevlerde görmek istediklerini aktaran Eken, her zaman belediyenin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.



Eken ve oda yönetimine teşekkür eden Aydın ise Sivas'ın herkesin ortak paydası olduğuna işaret etti.



Görevlerin gelip geçici olduğunu vurgulayan Aydın, "Yapılan işler, icraatlar, hizmetler kalıcı oluyor. Bugün görüyoruz ki bu konuda şükürler olsun, Sivas kamuoyu bizim 10 yıllık dönemimizde yapılan hizmetlerden, projelerden son derece mutlu ve memnun. Demek ki görevimizi layıkıyla yapmışız." açıklamasında bulundu.



Aydın, başta Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Sivasımıza, ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Sizinle belki aktif olarak 1 yıl gibi bir süre birlikte çalıştık. Ben bu süre içerisinde yapıcı, gerçekten Sivas için önemli olan her konuda desteklerinizden dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Sizden önceki Ticaret Odası Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri onlar da aynı şekilde her zaman Sivas için önemli olan konularda destek oldular, onlara da teşekkür ediyorum."

