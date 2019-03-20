Sivas Türk Eğitim-Sen'den Öğretmenlerin İl İçi Atamalarında Sıra Talebi

Türk Eğitim- Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, öğretmenlerin il içi atamalarında sıra sisteminin tekrar uygulanmasını istediklerini söyledi.

Türk Eğitim- Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, öğretmenlerin il içi atamalarında sıra sisteminin tekrar uygulanmasını istediklerini söyledi.



Türk Eğitim- Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenlerin sıraya alınması uygulamasına son verildiğini, yer değiştirmenin yapıldığı dönemde ataması yapılmayanların talebinin de sona erdiğini söyledi.



2015 yılı öncesinde yapılan il içi yer değiştirmelerde sıra sistemi uygulandığını dikkat çeken Eryıldız, Türk Eğitim-Sen olarak il içi sıra sisteminin tekrar yönetmeliğe konulmasını istiyoruz. Çünkü puanı yüksek olduğu halde bazı öğretmenlerimizin istediği okula tayini yapılmamakta, bunun yerine atama sisteminden dolayı düşük puanlı olanlar atanabilmektedir. Bu durum da öğretmenler arasında adaletsizliklere yol açmaktadır. Aynı il içinde eşlerinden ayrı yaşamak zorunda kalan çok sayıda öğretmenimiz vardır. Aynı il sınırında görünen, ancak aralarında günübirlik gidip gelinemeyecek kadar çok mesafe olan yerlerde görev yapan öğretmenler, her gün geliş-gidiş yapamayacakları için eşlerinden, çocuklarından ayrı yaşamaktadır. Bu nedenle öğretmen bulunduğu ilçede ayrı ev tutmakta; hem kira, hem doğalgaz parası ödemekte, ayrı mutfak harcaması yapmaktadır. Dolayısıyla bu durum öğretmen aileleri için çifte maliyet demektir. Oysa ki Anayasa'nın 41'inci maddesi, aile bütünlüğüne özel bir önem atfeder. Bu noktada çocukların yıllarca anasız, babasız kalmaması, aile birliğinin bozulmaması, eşler arasında bütünlük olması açısından il içi sıraların çalıştırılması çok önemlidir. Bu şekilde öğretmenlerimizin eş durumu tayininde yaşadığı sorun azaltılabilecektir dedi.



Eryıldız, mağduriyetlerin önlenmesi için, daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi, halen yürürlükte olan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde, il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenlerin sıraya alınmasını ve sıraların yılda en az iki kez çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti. Bu talepleri içeren dilekçelerin Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiğini ve gereğinin yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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