SİVAS Üniversite öğrencileri akıllı mama cihazı tasarladı

Üniversite öğrencileri akıllı mama cihazı tasarladıSivas'ta hayvansever bir grup üniversite öğrencisi sokak hayvanları için akıllı mama cihazı tasarladı.

Üniversite öğrencileri akıllı mama cihazı tasarladı

Sivas'ta hayvansever bir grup üniversite öğrencisi sokak hayvanları için akıllı mama cihazı tasarladı. Güneş enerjisiyle çalışan mama cihazı belirli aralıklarla kaplara mama doldurarak hayvanların aç kalmasını engelliyor.

Sivas'ta Ahbap Platformuna kayıtlı üniversite öğrencileri sokak hayvanları için harekete geçti. Öğrenciler bu kapsamda Sivas Belediyesi ve sponsorların desteğiyle akıllı mama cihazı tasarladı. Güneş enerjisi ile çalışan cihaz 10 saatte bir doluluk oranlarına göre otomatik olarak yem takviyesi yapıyor. Şimdilik bir adet üretilen akıllı mama cihazının Sivas ve diğer illerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Sivas Ahbap Bilim ve Teknoloji Sorumlusu olan Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrenci Hakan Arpa, akıllı mama cihazını kendi imkanlarıyla yaptıklarını ve çok beğenildiğini söyledi. Arpa Akıllı mama kutusu benim önceden beri aklımda olan bir konuydu. Kuruldaki arkadaşlarım ile de görüştüm. Detaylı bir planlamadan sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik. Mama kutusunu tamamıyla kendi imkanlarımızla yaptık. Elektronik konusunda, dış tasarımı konusunda sponsorlarımız oldu. Yazılım, elektronik aksamı ve tasarımını öğrenci arkadaşlarımızla beraber yaptık. Dışarıdan hiçbir yardım almadık. Sivasımız için güzel bir şey oldu. Bizim amacımız ilk önce sokak hayvanlarını düşünmek sonra da toplumu bilinçlendirmek. Çünkü hayvanlarımız gerçekten çok eziyet çekiyor, aç-susuz kalıyorlar. Onun önüne biraz olsun geçmek istedik. Farkındalık oluşturmak istedik bu konuda, Sivas halkı da desteklerini verdi bize. Bu sistemle 10 saatte bir kaptaki mamanın doluluk oranına göre kendisi yem takviyesi yapıyor ve güneş paneliyle çalıştığı için hiçbir yardıma ihtiyaç duymuyor. Kendi enerjisini de tamamen kendisi üretiyor dedi.

Sosyal medyada projeyi paylaştıklarında çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Arpa, Diğer şehirlerdeki arkadaşlarımızda bundan yapmak istiyor, onlarla da bilgilerimizi paylaştık. Yaygınlaştıracağız dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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