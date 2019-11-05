Son Dakika Haberleri: Sivas üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor
Son Dakika Güncel Sivas üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor

Sivas üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor

6 saat önce

Üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyorSivas Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan solucan üretim tesisinden alınan gübreler ile lavanta yetiştirilmeye başlandı.

Üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan solucan üretim tesisinden alınan gübreler ile lavanta yetiştirilmeye başlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde, kimyasal gübrenin yerini alması ve kozmetik alanında da kullanılabilmesi için AR-GE çalışmaları tamamlanan Solucan Gübresi Tesisinin kurulmasıyla birlikte solucan gübresi kullanılarak lavanta üretimi gerçekleştirildi.

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, Geçtiğimiz mayıs ayında Isparta'dan 2 bin 400 adet kokulu lavanta fidesi getirdik. Bunları toprakla buluşturduk. Amacımız solucan gübresi kullanarak organik lavanta çiçeği ve lavanta yağı üretmek. Tesisimizin hemen yanında yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 400 fideyle başlamış olduğumuz lavanta üretimine gelecek yıl diktiğimiz lavantalardan almış olduğumuz çiçeklerle devam edeceğiz. Bu şekilde hem ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak hem de israfın önüne geçmiş olacağız. Görsel olarak üniversitemize renk katabilecek bir çalışma olacağı düşüncesindeyiz diye konuştu.

Lavantanın kullanım alanlarına da değinen Doç. Dr. Tutar, Lavanta, kozmetik, tıp ve endüstriyel alan da kullanılan çok önemli bir bitkidir. Solucan gübresini lavantada kullanarak elde edilen yağ ekonomiye kazandırılacak diye konuştu.

Sivas üniversitede solucan gübresiyle lavanta yetiştiriliyor

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:43 Kaynak: DHA
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