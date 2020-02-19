Sivas üniversiteli emel'in öldüğü kazanın duruşması başladı-arşiv - Son Dakika
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Sivas üniversiteli emel'in öldüğü kazanın duruşması başladı-arşiv

7 saat önce

Üniversiteli Emel'in öldüğü kazanın duruşması başladıSİVAS'ta otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun hayatını kaybettiği kazanın duruşması başladı.

Üniversiteli Emel'in öldüğü kazanın duruşması başladı

SİVAS'ta otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun hayatını kaybettiği kazanın duruşması başladı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Hamet Reza A, resmi işlemler için evine kimliğini almaya gittiğini iddia etti.

Kaza, 19 Ekim 2019 tarihinde Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, karşı yönden gelen İran uyruklu Hamet Reza A. yönetimindeki 58 MA 0095 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa B. ise yaralandı. Otomobil sürücüsü Hamet Reza A. ise olayın hemen ardından kaza yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından sürücü yakalandı.

Kaza sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında her iki aracın sürücüleri tutuklandı. Bir süre sonra halk otobüsü şoförü Mustafa B. tahliye edilirken, otomobil sürücüsünün tutukluluk hali devam etti. İki sanık hakkında Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Hamet Reza A., bir arkadaşını evine bıraktıktan sonra kızını görmek için yola çıktığını, güzergah üzerindeki binalar nedeni ile otobüsü fark etmediğini, bir anda otobüsle kaldırım arasında kaldığını, aracı hızlı kullanmadığını iddia etti. Kaza sonrası olay yerinden kaçmadığını, olay yerine gelen arkadaşlarının kendisini otomobilden çıkardıklarını ve hastaneye götürmek istediklerini, yanında kimlik bulunmadığı için tedavi yapılmayacağı düşüncesiyle evine gidip, kimliğini aldığını, o sırada gelen polislerin kendisini alıp polis merkezine götürdüklerini ifade etti.

Halk otobüsü şoförü Mustafa B. ise ifadesinde yolda ilerlediğini ve otomobili görmediğini, bir anda çarpışma olduğunu belirtti. Aracı yaklaşık 50 kilometre hızla kullandığını belirten Mustafa B., otomobilin otobüse 2 kez vurması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın devrilmesiyle üniversite öğrencisinin camdan fırladığını sözlerine ekledi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Hamet Reza A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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SİVAS (DHA)

Sivas üniversiteli emel'in öldüğü kazanın duruşması başladı-arşiv

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
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