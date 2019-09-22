Sivas üşüttü

Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir derece azaldı. Kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi. - SİVAS

Sivas 'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 1 olarak ölçüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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