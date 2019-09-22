Son Dakika Haberleri: Sivas üşüttü
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Sivas üşüttü

14 dakika önce

Sivas'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 1 olarak ölçüldü.

Sivas üşüttü, System.String[]

Sivas'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 1 olarak ölçüldü.


Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir derece azaldı. Kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz tişörtle gezilirken, akşam saatlerinde tişörtün yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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