Sivas üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı

SİVAS'ta Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde demir taşıyan vincin kolu, işçi Serkan Çetinkaya'nın (21) üzerine devrildi. Başından ağır yaralanan Çetinkaya hastaneye kaldırıldı. Olay, 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi içerisinden geçen YHT Şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre demir taşıyan vinç çalıştığı sırada kolu bağlantı noktasından koptu. Kopan parça vincin altında bulunan işçi kaçmaya çalışan Serkan Çetinkaya'nın üzerine düştü. Çetinkaya, başından ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetinkaya ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.