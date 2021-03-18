Valilikten 18 Mart'a özel klip - Son Dakika

Sivas Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla klip hazırladı.

Kamera karşısına geçen Sivas Valisi Salih Ayhan, polis, imam, sağlık personeli, öğrenci, çiftçi ve gaziler, Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanını anlatan, şehitlerin emaneti vatana sahip çıkılacağını vurgulayan mesajlar aktardı.

Bir bölümü tarihi Atatürk Kongre Müzesi'nde çekilen klipte, Sivas Lisesi öğrencilerinin Çanakkale'ye giderek bir daha dönmemesi ve o yıl mezun vermemesi de vurgulandı.

Vali Ayhan, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ndeki klip çekiminde, "7'den 70'e canımızı veririz, vatanımızı asla vermeyiz. Çanakkale'yi geçilmez kılan ve bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbim onlardan ebediyen razı olsun." mesajını iletti.

Klip, Sivas Valiliği ve bazı kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.