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Sivas Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit olmuştur
6 saat önce
Sivas Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi
Suriye'nin İdlib kentinde bir Türk askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sivas Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:58
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