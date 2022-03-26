Sivas Valiliği Muhsin Yazıcıoğlu anısına klip hazırladı - Son Dakika
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Sivas Valiliği Muhsin Yazıcıoğlu anısına klip hazırladı

26.03.2022 11:15
Sivas Valiliği Muhsin Yazıcıoğlu anısına klip hazırladı

Sivas Valiliği, Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, vefatının 13. yılında klip hazırladı.

Sivas Valiliği, Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, vefatının 13. yılında klip hazırladı.

Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde, doğup büyüdüğü ve şimdi anı evi olarak kullanılan evin görüntülerinin de yer aldığı klipte Yazıcıoğlu'nun hayatı anlatıldı.

Klibin sonunda, "Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatlarıyla şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun inandığı değerlerinin ve anılarının yaşatılması, vatanına ve milletine olan sevgisinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla doğup büyüdüğü bu ev, Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Özel İdaresinin marifeti, Şarkışla Kaymakamlığı ve Yazıcıoğlu ailesinin destekleri ile 'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi' olarak ziyarete açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valiliği Muhsin Yazıcıoğlu anısına klip hazırladı - Son Dakika


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