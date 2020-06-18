Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması - Son Dakika

Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması

ANADOLU'da, Hristiyanlığın ilk piskopos (Katoliklerde papazlığın en yüksek aşamasına ulaşmış olan, belli bir bölgenin din işlerini yürüten papazlara verilen san) ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın temsili mezarının olduğu bölgede yapılacak peyzaj çalışması için kazı çalışması başlatıldı.

Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması, System.String[]

ANADOLU'da, Hristiyanlığın ilk piskopos (Katoliklerde papazlığın en yüksek aşamasına ulaşmış olan, belli bir bölgenin din işlerini yürüten papazlara verilen san) ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın temsili mezarının olduğu bölgede yapılacak peyzaj çalışması için kazı çalışması başlatıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, kazının tarihi eser tespiti için yapıldığını, Aziz Vlas'ın mezarının arandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bazı bilimsel makalelere konu olan, 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen, Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarının arandığına dair çıkan haberlerin ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve Belediye yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. Yürütülen Kale Projesi çerçevesinde yapılacak olan peyzaj çalışması nedeniyle Müze Müdürlüğü tarafından tarihi bölgenin altında herhangi bir eser ve tarihi dokunun olup olmadığını tespit amaçlı çalışma yapıldığı öğrenildi. Ayrıca alanda temsili olarak yer alan ve Aziz Vlas'a ait olduğu ileri sürülen mezarının yapılacak düzenleme ile inanç turizmine kazandırılacağı öğrenildi.

'AZİZ VLAS'IN MEZARI ARANMIYOR'

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür Varlıkları Bölge Müdürlüğünün izni ve Kültür Varlıkları Müzeler Müdürlüğü'nün onayıyla kazı çalışması başlatıldığını belirterek, Buradaki kazı çalışmalarının anlamı Aziz Vlas'ın mezarını aramak değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Burada belediyemiz bir peyzaj çalışması yapacaktır. Çalışma yapılmadan önce bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle herhangi bir tarihi bir eser ve tarihi bir doku olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Ardından da burada bir çevre düzenlemesi yapılacak. Aziz Vlas halk arasında Göz Evliyası genel anlamda ise Hristiyanlığın hak din olduğu zamanlardaki dönemi temsil edenlerden biridir. Allah'ın hak dini olan, tek tanrı inancı olan ve Hristiyanlığın hak din olduğu zamanlardaki önemli bir şahsiyettir. Avrupa'da da bir çok yerde ismi zikredilen bir kişidir. Dolayısıyla mezarın etrafında da bir çevre düzenlemesi yapmak için bu kazının yapılması gerekmektedir dedi.

'SİKKE VE TANDIR BULUNDU'

Kazılarda Selçuklu Devleti dönemine ait malzemelerin çıktığını belirten Vali Ayhan, Şu aşamada kazılarda sikke ve tandır çıktı. Kazılarda buranın çevre düzenlemesine engel bir husus şu zamana kadar yok. Sivas'ın inanç turizminde iyi bir nokta olması gerekiyorsa bu değerlere de sahip çıkıp, muhafaza ederek uluslararası turizme açılması gerekmektedir. Bu kazının yanlış yorumlanmaması gerektiğinin altını çizmemiz gerekmekte diye konuştu.

AZİZ VLAS KİMDİR

Aziz Vlas, Roma İmparatorluğu'nun Sebateia (Sivas) şehrinde MS 280 ya da 283'de doğdu. Bazılarına göre Rum, bazılarına göre Ermeni olan ve zengin bir aileden geldiği tahmin edilen Vlas, tıp eğitimi gördü. Boğaz hastalıkları konusundaki maharetiyle çevreye ün saldı. Pagan inanışını terk ederek, Hıristiyanlığı kabul etti.  Romalılar, şehirdeki psikoposu öldürünce, halkın isteği ile Sivas piskoposu seçildi. Piskopos olduktan sonra Romalıların uyguladığı baskı nedeniyle Erciyes Dağı'nda bir mağarada keşiş hayatı sürmeye başladı. Ancak bölgedeki Roma Valisi Agricolaus'un askerleri tarafından bulunarak tutuklandı ve inançlarından dönmediği için işkence ile öldürüldü. Vlas'ın adı Rumca ve Latinceye Blasios, Fransızcata Blaise, Almancaya Blasien olarak geçti. 1527'de azizlik sıfatını Vatikan resmen onayladı. Cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hıristiyan mitolojisinde yerini aldı. Aziz Vlas, bugün Fransız kültüründe Snt Blaise, İtalyanlar arasında San Biagio, Polonya'da Blasej, Rusya'da Vlasi, Yunanistan'da Ayios Blasios adıyla biliniyor. Ermeniler ise ona Surp Vlas diyor. Fransa'daki her 5000 çocuktan biri onun adını taşıyor. 3000 ailenin üyeleri Blaise soyadına sahip. Üç bini Fransa'da olmak üzere Avrupa'da 1200 kilise, manastır ona ithaf edildi. Vlas'ın efsanesi, son 1700 yılda Sivas'tan Avrupa'ya, oradan dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda.


Salih Ayhan, Avrupa, Sivas, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 22:49:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]