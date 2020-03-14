Sivas Valiliği uyardı, koronavirüs dolandırıcılarına dikkat - Son Dakika

Sivas Valiliği koronavirüs fırsatçılarının ardından türeyen, kendine sağlık personeli süsü veren hırsızlara karşı uyardı.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kapıları çalıp kendilerini Salık Bakanlığı personeli olarak tanıtarak, koronavirüs dolayısıyla kontrol yapacaklarını belirten kişilerle ilgili ihbarlar alındığı belirtilerek, "Dünya Sağlık Örgütünce 'pandemi' (salgın) olarak kabul edilen ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de hassasiyetle takip edilmekte, Sağlık Bakanlığımızca gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımız, bilimin gerektirdiği öngörülerle, gereken tüm tedbirleri halkımızın hayat standartlarını etkilemeyecek şekilde alarak, süreci hassasiyetle takip etmektedir. Bu kapsamda, şehrimizde de herhangi bir vaka veya şüpheli bir bulgu bulunmamakta olup, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda gereken tedbirler alınmaktadır. Bu süreçte, bazı kötü niyetli kişilerin ise vatandaşlarımızın hassasiyetlerinden ve tedirginliklerinden istifade ederek İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olduklarını ve koronavirüs dolayısıyla sağlık kontrolünde bulunacaklarını ifade ederek evlere girmeye çalıştıkları, güvenlik güçlerimize gelen ihbarlardan anlaşılmaktadır. Bilinmelidir ki herhangi bir kurumumuz, bu tarz bir uygulama yapmamakta olup, böylesine hassas zamanlarda ortaya çıkan kötü niyetli kişilere fırsat verilmemelidir. Bu şahıslar, hemen 112 Acil'e bildirilmeli hak ettikleri cezanın verilmesi sağlanmalıdır" denildi. - SİVAS