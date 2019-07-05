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Sivas Valiliğinden açıklama

32 dakika önce

Sivas Valiliğinden, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Sivas'ta röntgenci kabusu" başlıklı haber üzerine, mahalle muhtarı ve sakinleriyle görüşüldüğü belirtilerek, "Birbirine yakın ve bahçeli 2 müstakil evde 2'si bayan, 3 şahısla görüşülmüş, vatandaşlarımız,...

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Sivas Valiliğinden, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Sivas'ta röntgenci kabusu" başlıklı haber üzerine, mahalle muhtarı ve sakinleriyle görüşüldüğü belirtilerek, "Birbirine yakın ve bahçeli 2 müstakil evde 2'si bayan, 3 şahısla görüşülmüş, vatandaşlarımız, kendilerine yönelik hukuk ve ahlak dışı bir eylemin olmadığını belirtmişlerdir." açıklamasında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı yayın organlarında "Sivas'ta röntgenci kabusu" başlıklı haberin yer alması üzerine, mahalle muhtarı ve sakinleriyle görüşme yapıldığı aktarıldı.
Mahalle muhtarı ve sakinlerinin çoğunun olayı üçüncü şahıslardan duyduklarını ve şahsı görmediklerini ifade ettikleri dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şüpheliyi gören şahısların tespiti amacıyla devam eden çalışmalarda, birbirine yakın ve bahçeli 2 müstakil evde, 2'si bayan, 3 şahısla görüşülmüş, vatandaşlarımız, kendilerine yönelik hukuk ve ahlak dışı bir eylemin olmadığını belirtmişlerdir. Alınan eşkal bilgileri ve oluş şekliyle, aynı gece, aynı bölgedeki 'ayakkabı hırsızlıkları' müracaatlarında belirtilen şüphelilerin, aynı eşkale sahip oldukları ve konunun hırsızlık amaçlı ikamet bahçelerine girilmesi olduğu değerlendirilmiş, yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık olayının failleri yakalanmıştır."
Açıklamada, kentin huzur ve sükununu bozmaya yönelik her türlü hukuk dışı olayın önlenmesi, faillerinin tespit ve yakalanmasıyla, adli mercilere çıkartılmaları konusundaki çabaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.
Bazı internet sitelerinde yer alan haberde, Sivas'ın Şeyhşamil Mahallesi'nde iki şüphelinin bazı evleri gözetlediği ve mahalle sakinlerinin ellerinde sopalarla nöbet tuttuğu öne sürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:39 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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