Sivas Valiliğinden fırsatçılara sert uyarı - Son Dakika
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Sivas Valiliğinden fırsatçılara sert uyarı

13 dakika önce

Sivas Valiliği, fırsatçı esnaflar tarafından bazı hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışlarına karşı cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Sivas Valiliğinden fırsatçılara sert uyarı, System.String[]

Sivas Valiliği, fırsatçı esnaflar tarafından bazı hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışlarına karşı cezai işlem uygulanacağını açıkladı.


Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Kovid-19 adı verilen hastalığa yol açan korona virüs, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi (salgın) olarak sınıflandırıldı. 11 Mart'ta ise Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk korona virüs vakasının görüldüğünü ve virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Korona virüsünün Türkiye'ye sıçradığının duyulması sonrasında fırsatçı esnaflar harekete geçmiştir. İlimizde de şüpheli herhangi bir vaka olmamasına rağmen hijyen ürünlerinin (kolonya, dezenfektan, maske, deterjan, temizlik ürünleri vb.) ve/ya bağışıklık sisteminin güçlendiren ilaçların fiyatlarında ciddi artışların meydana geldiği gözlenmektedir. Valiliğimizin talimatlarıyla fırsatçılık yapan esnaflara karşı denetimlerimiz sıklaştırılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerimiz denetimlerini yapmaktadır. İlimizde fırsatçılık yapan esnaflar tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır, uygulanmaya da kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımız, fahiş fiyat artışı yaptığını düşündüğü esnafı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak ihbar edebilir. Duyarlı esnafımıza ve konuyu hassasiyetle takip eden vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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