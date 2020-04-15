Sivas Valiliğinden "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi" projesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Valiliğinden 'Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi' projesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sivas Valiliğinden "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi" projesi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Sivas Valiliği, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisinin kira süresi dolmasına rağmen merkezi boşaltmaması nedeniyle "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi" projesinin hayata geçirilemediğini bildirdi.

Sivas Valiliğinden

Sivas Valiliği, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisinin kira süresi dolmasına rağmen merkezi boşaltmaması nedeniyle "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi" projesinin hayata geçirilemediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas'ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeğinin ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, satışından kaynaklı veya diğer sebeplerle el değişiminin standartlar üzerinden yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması için bir projenin hayata geçirileceği anımsatıldı.

Projenin Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) destek aldığı belirtilen açıklamada, "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi" projesinin, mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan alanda, yine idareye ait olan Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin ve eklentilerinin de kısmi olarak yıkılması ve modernizasyonuyla hayat bulacağı aktarıldı.

Açıklamada, hayata geçirilmesi planlanan proje hakkında, "Proje içeriğinde güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği/doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer almaktadır." bilgisi paylaşıldı.

"Kiracı süreci sekteye uğratıyor"

Mevcut üretim çiftliğinde, Sivas İl Özel İdaresinin kiracısı olarak bulunan ve kira süresi 16 Mart 2020'de dolan Hüseyin Yıldız'ın mağdur olmaması için Karşıyaka Mahallesi ve Kangal ilçesinde bulunan tesisler ile Sivas Belediyesi hayvan barınağına taşınmasının yanı sıra mevcut köpeklerinin satın alınması gibi 3 farklı teklif sunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak hiçbir teklifi kabul etmeyen Hüseyin Yıldız süreci sekteye uğratma gayretindedir. Şahsın çiftliği boşaltmadan gerekli çalışmaların yapılması, projenin de tamamlanması ile merkezin yine kendisinin uhdesinde devam etmesi niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Yaşanılan pandemi sürecini de bahane ederek hayvan hakları ve kendince ortaya koyduğu farklı gerekçelerle bir mağduriyet tablosu yansıtma gayretinde olan şahıs, kiracı olduğu süreç boyunca da sürekli kira tahsilatında sorunlar yaşatmış ve başkaca şikayetlere de idareyi muhatap etmiştir. Bu ve benzeri sebeplerle Sivas İl Özel İdaresi, kurumsal ve bilimsel bir altyapı ile projeyi hayata geçirmeye çalışmakta olup, Kangal köpeklerini bir kişi veya kişilerin inisiyatifine veya tasarrufuna değil tamamen devlet kurumlarının himayesine alma gayretindedir."

"Köpekler mağdur edilmeyecek"

Kamuoyunun doğru bilgilendirme adına yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İnsanlarımızın ve kamuoyunun hassasiyet gösterdiği hayvan haklarından hareketle, asılsız haber ve iddialarla basını ve sosyal medyayı sırf kendi çıkarları için meşgul etme gayretinde olan şahsa prim verilmeyeceğinin bilinmesini isteriz. Doğru haber ve proje içerikleri ile kamuoyu sürekli bilgilendirilmekle beraber, kiracı şahsa verilen tahliye süresinin bitiminden itibaren tahliye sürecinde köpeklerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğinden, her türlü bakımlarının hiçbir karşılık beklemeksizin tarafımızca en güzel şekilde yapılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:28 Kaynak: AA

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