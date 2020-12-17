Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip - Son Dakika

Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip

17.12.2020 09:35
Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip, System.String[]

Sivas Valiliği, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Sivas Valiliği, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gökmedrese, Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi camilerin görüntülerine de yer verilen klipte, semazenler valilik binası önündeki süz havuzunun etrafında sema yaptı.

Mevlana'nın dünyaca bilinen "gel" çağrısına vurgu yapılan ve Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip - Son Dakika


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