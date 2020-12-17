Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip - Son Dakika

Mevlana'nın dünyaca bilinen "gel" çağrısına vurgu yapılan ve Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Çifte Minareli Medrese , Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi , Gökmedrese, Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi camilerin görüntülerine de yer verilen klipte, semazenler valilik binası önündeki süz havuzunun etrafında sema yaptı.

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