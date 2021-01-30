Sivas Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Sivas Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı
30.01.2021 15:55
Sivas Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Sivas Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 19.00'dan yarın 15.00'e kadar Sivas çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmasının önem taşıdığı kaydedildi.
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