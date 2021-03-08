Sivas Valisi Ayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çiçek verdi - Son Dakika

Sivas'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurulan stantları gezen Vali Salih Ayhan, kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı.

Kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tarihi Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas İl Temsilciliği tarafından ise Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı.

Stantları eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile gezen Vali Ayhan, burada kadınlara gül vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ayhan, kongre müzesi bahçesinde yaptığı konuşmasına, en son Samsun'da yaşanan kadına yönelik şiddeti kınayarak başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özünde ve mayasında kadınların alın teri olduğunu vurgulayan Ayhan, "Dolayısıyla kadınımız güçlüyse ailemiz de güçlüdür. 'Ailenin güçlü olması' demek, toplumun ve devletin güçlü olması anlamına gelir. Biz gerek inancımız gerekse kültürümüz gereği kadına her zaman değer veren bir anlayış içerisindeyiz. Kadınlarımızın olduğu her yerde düzen, tertip, şefkat ve merhamet vardır. Bu çerçevede bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.