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Sivas valisi ayhan'a öğretmenler günü sürprizi

6 saat önce

Sivas Valisi Ayhan'a Öğretmenler Günü sürpriziSivas Valisi Salih Ayhan'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürpriz hazırlandı.

Sivas Valisi Ayhan'a Öğretmenler Günü sürprizi

Sivas Valisi Salih Ayhan'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürpriz hazırlandı. Vali Salih Ayhan ilkokul öğretmeni Emel Uluer'i karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüye gelen Vali Ayhan, konuşma yaptığı sırada slayt perdesine Ayhan'ın ilkokul öğretmeni Emel Uluer'in görüntüleri yansıtıldı. Ayhan, öğretmeninin videodaki kendisiyle ilgili sözlerini duyunca duygusal anlar yaşadı. Bu sırada İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesinde Kütühya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve Sivas'a getirilen öğretmen Emel Uluer salona girdi. İlkokul öğretmenini bir anda karşısında gören Vali Ayhan, gözyaşlarına hakim olamadı. Ayhan, çiçek takdim ettiği öğretmeninin elini öptü. Uluer ise Bayburt Çiftetaş köyü İlkokulu'ndan mezun olan Vali Ayhan'a ilkokul diplomasını takdim etti.

Ayhan, ilkokul öğretmeninin asla unutulmayacağını belirterek, Her öğretmenin yeri farklıdır ama ilkokul öğretmeni gerçekten unutulmuyor. Derin izler bırakıyor bizlerde. İnsana şahsiyet, kimlik veren, ufkunu açan, yüreğine güzel tohumlar atan ilkokul öğretmenidir. dedi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler için ant içme töreni düzenlenen programda emekli öğretmenlere ise şeref belgesi verildi.

Sivas valisi ayhan'a öğretmenler günü sürprizi

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
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