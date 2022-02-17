Sivas Valisi Ayhan, Akıncılar ve Gölova ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan Akıncılar Kaymakamı Salih Kartal ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Ayhan, kaymakamlıkta yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kısa süre önce hizmet vermeye başlayan 10 yataklı Akıncılar Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Ayhan, hastanenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Akıncılar halk pazarında esnafı da ziyaret eden Ayhan, ilçenin üretim potansiyeline vurgu yaparak, "Çalışkan, özverili ve sıcakkanlı esnafımız ile halkımızın hal hatırını sorup, hasbihal ettik. Esnaflarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akıncılar ilçesinde bulunan kadın kooperatifini ziyaret eden Ayhan, ilçede ilk pastaneyi de kadın kooperatifinin açmasının gurur verici olduğunu aktardı.

Ayhan, Akıncılar İlkokulu'nda "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışını da yaptı.

İlçede muhtarlarla da bir araya gelen Ayhan, "Sizler, sahada bizim dokunan elimiz, gören gözümüz, işiten kulağımızsınız. Devletimizin, ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştığı kılcal damarlarsınız." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Gölova Kaymakamlığını ziyaret eden Ayhan, Kaymakam Taha Genç'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle sohbet eden Ayhan, ilçe esnafını da ziyaret etti.