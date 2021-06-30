Sivas olaylarının 28. yıl dönümü öncesinde güvenlik önlemleri ve tedbirler değerlendirildi - Son Dakika

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan olayların 28. yıl dönümü öncesinde güvenlik önlemleri ve tedbirler değerlendirildi.

Vali Salih Ayhan, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 28 yıl önce yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını bu yılki anma programında da paylaşacaklarını söyledi.

Yaşanan olayların Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Ayhan, "28 yıl boyunca bu acı bizi ayrıştırmadı, hamdolsun bütünleştirdi, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmiş oldu. Bu acı tüm ülkenin ve tüm insanlığın da ortak acısıdır." dedi.

Geçen yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle sembolik bir anma programı gerçekleştirildiğini anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu sene bu kısıtlamayı kaldırdık. Dolasıyla bu konuda herhangi bir kısıtlamamızın olmadığını söyleyebilirim. Bu sürecin şüphesiz en büyük mağduru hayatını kaybeden insanlar ve aileleri ama en az onlar kadar mağdur olan bir kesim var ki, o da Sivas halkı ve Sivas şehri olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Her zaman söylüyoruz, Sivas halkının ve Sivas şehrinin bu olayla uzaktan yakından hiçbir şekilde alakası yoktur. Bu acı hem bizim hem Sivas'ımızın hem de insanlığın ortak bir acısıdır."

Vali Ayhan, son olarak provokatif eylemlere halkın itibar etmeyeceğine inandıklarını belirterek, "Olumsuz bir olay olacağına ihtimal vermiyoruz ama bu işi suistimal etme ihtimali olan da varsa bunlara fırsat vermeyeceğiz. Tekrar ölenlere ben rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim bu tür acıları milletimize ve devletimize bir daha yasatmasın." dedi.