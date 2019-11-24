Son Dakika Haberleri: Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran "öğretmen" sürprizi - SİVAS
Son Dakika Güncel Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran 'öğretmen' sürprizi - SİVAS - Son Dakika

Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran "öğretmen" sürprizi - SİVAS

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, ilkokul öğretmeni ile yapılan sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, ilkokul öğretmeni ile yapılan sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, programda konuşma yaptığı sırada slayt perdesine Ayhan'ın ilkokul öğretmeni Emel Uluer'in görüntüleri yansıtıldı. Ayhan, öğretmeninin kendisiyle ilgili sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Sivas'a getirilen Uluer, salona girdi. İlkokul öğretmenini karşısında gören Vali Ayhan, duygulu anlar yaşadı.

Ayhan, çiçek takdim ettiği öğretmeninin elini öptü. Uluer ise Bayburt Çiftetaş Köyü İlkokulundan mezun olan Vali Ayhan'a ilkokul diplomasının örneğini takdim etti.

Ayhan, ilkokul öğretmenini asla unutulmayacağını belirterek, "Her öğretmenin yeri farklıdır ama ilkokul öğretmeni gerçekten unutulmuyor. Derin izler bırakıyor bizlerde. İnsana şahsiyet, kimlik veren, ufkunu açan, yüreğine güzel tohumlar atan ilkokul öğretmenidir." dedi.

Etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere şeref belgesi verildi.

Programa 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve öğretmenler katıldı.

Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran öğretmen sürprizi - SİVAS

Muhsin Yazıcıoğlu, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 19:02:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran "öğretmen" sürprizi - SİVAS
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]