Sivas Valisi Ayhan, Kangal ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Tahtalı Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Salih Ayhan, Karakolda görevli Mehmetçiklerle bir araya gelerek İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu'ndan karakol ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan, daha sonra Kangal Akpınar köyünde Sedir Grup Damızlık Koyun Koç Yetiştiriciliği'ne ait Kangal Koyunu çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Sivas'ın tarımda Türkiye'nin en önde, en üretken illerinden birisi olacağını belirten Ayhan, "Ürettikçe büyüyeceğiz, büyüdükçe güçleneceğiz. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, Sivas'ın ikinci, Türkiye'nin en büyük altıncı Rüzgar Enerji Santrali (RES) olan Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

Vali Ayhan, Hamal köyünü de dünyadaki ilk buğday çeşidi olarak bilinen ve genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen "Siyez Buğdayı" hasat programına da katıldı.

Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'yi de ziyaret eden Ayhan, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Ayhan, Kangal'da yapımı bitme aşamasına gelen yeni öğretmenevi inşaatında da incelemelerde bulundu.

İlçede programına Kangal Kaymakamı Erinç Demir'i ziyaret ederek devam eden Vali Ayhan, Kangal Köpek Çiftliği Projesi, Kangal Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi projeleri hakkında bilgi aldı.

Vali Ayhan, Kangal ilçe temaslarının son durağında ünlü halk şairi Aşık Ruhsati'nin Deliktaş köyündeki evini ziyaret etti. Vali Ayhan, yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Ruhsati'nin evinin hem müze hem de köy konağı olarak hizmet vereceğini söyledi.