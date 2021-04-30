Sivas Valisi Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, limonlarını satın alıp evine gönderdi - Son Dakika

Ayhan, daha sonra satıcıyı evine gönderdi.

Denetim sırasında Mevlana Mahallesi'nde, ihtiyacı nedeniyle sokakta limon satan kişiyle karşılaşan Ayhan, kısıtlamada evinde olması gerektiği uyarısında bulunduğu satıcının tezgahındaki bütün limonları aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi.

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