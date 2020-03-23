Sivas Valisi Ayhan muhtarları koronavirüse karşı uyardı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların ve tüm kurumların koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadele örneğini sergilediğini aktardı.

Muhtarlardan mahallelerine ve köylerine hakim olmalarını isteyen Vali Ayhan, "Tüm Türkiye koronavirüse karşı tedbirler almaya devam ediyor. Devletimiz konuyu hassasiyetle takip ediyor. Muhtarlarımız da bu dönemde bölgelerinde düğün, nişan, taziye ve tebrik gibi etkinliklerde risk ortamı oluşturacak kalabalıklara müsaade etmemeli." ifadelerini kullandı.

Ayhan, yaşanabilecek olumsuzluklarda muhtarlardan derhal gerekli mercilere bilgi vermelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Sosyal mesafe ilkesine uyulması ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları yönünde gerekli uyarıların yapılması bu süreçte önem arz etmektedir. Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde aktif olarak görev yapacak olan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'muza yardımcı olunması, kıymetli büyüklerimizi özellikle kimsesi olmayanları sürekli takip etmelerini istiyoruz. Muhtarlarımızdan beklenen vazifeyi yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Bu illeti birlikte yeneceğiz."