Sivas Valisi Ayhan, NEVÜ rektörü Aktekin'i ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, bir süre önce NEVÜ Rektörlüğüne atanan Aktekin'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ayhan, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde birlikte görev yaptığı Aktekin'in, bakanlıkta önemli hizmetlerde bulunduğunu, yeni görevi kapsamında da Nevşehir'e ve NEVÜ'ye büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Aktekin ise üniversite ve bölge hakkında konuğuna bilgi verdi.