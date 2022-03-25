Sivas Valisi Ayhan, Numune Hastanesindeki GETAT ünitesini inceledi - Son Dakika
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Sivas Valisi Ayhan, Numune Hastanesindeki GETAT ünitesini inceledi

25.03.2022 12:19
Sivas Valisi Ayhan, Numune Hastanesindeki GETAT ünitesini inceledi

Sivas Vali Salih Ayhan, Numune Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Ünitesi'nde (GETAT) incelemede bulundu.

Sivas Vali Salih Ayhan, Numune Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Ünitesi'nde (GETAT) incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hastaneyi ziyaret eden Ayhan, Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ve GETAT sorumlusu Dr. Enis Hayrullah Doğramacı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Ayhan, Sivas Numune Hastanesi'nin çok çeşitli ve fonksiyonel hizmetler vermeye devam ettiğini belirterek, "Bunların biri de Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Ünitesi. Bununla ilgili de hocalarımız yeni birimler oluşturdu, çalışanlarımız var ve gittikçe de ilgi görmeye başladı. Bizzat ben de hacamatımın uygulamasını burada yaptırdım. Mevsimsel anlamda çok da faydalı oldu. Bu bir alternatif tıp değil, geleneksel tamamlayıcı bir tıp. Bilimsel ve yetkin insanlar ile de bu hizmet verilmektedir." ifadelerini kullandı.

İnsanlığı bugüne getiren 5 bin yıllık tedavi yöntemlerini güncel tıbbi bilgilerle harmanlayarak vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Doğramacı ise şunları kaydetti:

"Hacamat olarak da bilinen kupa tedavisini burada yapıyoruz. Sülük tedavisi uyguluyoruz, bitkilerle çalışıyoruz, bitkileri reçete ediyoruz ve onları istandardize ürünler olarak kullanıyoruz. Proloterapi ve mezoterapi dediğimiz teknikler var. Sadece eski zamanda uygulanmış değil, güncel dünyanın uygulamış olduğu yönetimleri de uyguluyoruz. Ozon tedavisinde de son derece başarılıyız. Hiçbir hastalığı olmayan vatandaşlarımıza sağlık, zindelik, dinçlik için katkı sağlıyoruz. Yoğun bakımdaki hastalarımıza kadar her çeşit hastalıkta uygulanan mevcut tıbbi tedavilere yardımcı olacak tekniklerle destek veriyoruz."

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Numune Hastanesi, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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