Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Ayhan, Hükümet Konağı önünde, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel beldesi Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, kurum amirleri, muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Sivas'ta görev yaptığı süre içerisinde güzel anılar biriktirdiğini belirten Ayhan, "Sivas'a çok hizmetlerde bulundum. Şarkışla'ya da yapılan yatırımlar hiçbir zaman unutulmayacak, bunlardan bir tanesi de 'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'dir. Sivas'tan ayrılıyorum, sorsalar senin için kıymetli en değerli hizmetin nedir, emin olun en başta 'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'. Çünkü burada Sivaslıların tamamının duygusu ve kendi evlatlarının değerlerine olan ilgilerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan, kendisini uğurlamaya gelenlerden helallik istedi.