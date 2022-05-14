Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu

14.05.2022 16:35
Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu

Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Ayhan, Hükümet Konağı önünde, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel beldesi Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, kurum amirleri, muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Sivas'ta görev yaptığı süre içerisinde güzel anılar biriktirdiğini belirten Ayhan, "Sivas'a çok hizmetlerde bulundum. Şarkışla'ya da yapılan yatırımlar hiçbir zaman unutulmayacak, bunlardan bir tanesi de 'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'dir. Sivas'tan ayrılıyorum, sorsalar senin için kıymetli en değerli hizmetin nedir, emin olun en başta 'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'. Çünkü burada Sivaslıların tamamının duygusu ve kendi evlatlarının değerlerine olan ilgilerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan, kendisini uğurlamaya gelenlerden helallik istedi.

YORUMLAR
500
Vali Ayhan veda turlarında Vali Ayhan veda turlarında Şarkışla'da okul öncesi öğrencileri bilim şenliğinde çalışmalarını sergiledi Şarkışla'da okul öncesi öğrencileri bilim şenliğinde çalışmalarını sergiledi

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 16:41:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla ilçesine veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement