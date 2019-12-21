Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla'yı ziyaret etti

6 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Pazar esnafının sıkıntılarını dinleyen Vali Ayhan, besicilerin hayvan alım satımlarında arabuluculuk yaptı.

Ayhan, "Şarkışla hayvan pazarına yurdumuzun dört bir tarafından alıcılar gelmekte. Pazarımız o eski hareketliliğini, dinamikliğini korumakta." dedi.

Hayvan piyasasını görmek, vatandaşların sorunlarını dinlemek için pazara geldiklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşların sıkıntılarını dinledik. Biz idareciler neler yapabiliriz, şimdi bunun üzerinde çalışacağız. Valilik olarak burayla ilgili bir çalışmayı belediyemizle beraber yapacağız. Burasını biraz daha genişletip, marka değerini muhafaza edeceğiz. Bu bölge sadece Şarkışla'nın pazarı değil, aynı zamanda bölgenin pazarı, ulusal bir pazar, her taraftan gelenler var. Sivas'a yeni yapılacak olan hayvan pazarı Şarkışla'ya alternatif olmayacak."

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Gümüştepe köyündeki Barış Pınarı Harekatı gazisi Veyis Başel'i ziyaret etti.

Ayhan, gaziye Türk Bayrağı ve Sivas'ın tarihini yazan kitap hediye etti.

Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla'yı ziyaret etti

Salih Ayhan, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu keçileri görenler, kuaförden çıktıklarını düşünüyor
Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
00:00 İstanbul'da lodos etkli olmaya başladı - Son Dakika
23:59 Eniştesini öldürüp, kendisini vurdu - Son Dakika
23:58 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaşanan en büyük problem, bir ahlak krizi ve değer aşınmasıdır" - Son Dakika
23:58 DOB Genel Müdürü Karahan dünyaevine girdi - Son Dakika
23:58 Manisa'da eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Valisi Ayhan, Şarkışla'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]