Sivas Valisi Ayhan, Somuncu Baba Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Sivas
Valisi Salih Ayhan
, Malatya
'nın Darende
ilçesinde Somuncu Baba
Külliyesi'ni ziyaret etti.
Sivas'ın Gürün
ilçesinde resmi temaslarda bulunan Vali Ayhan, buradaki programının ardından Darende'ye gelerek Somuncu Baba Külliyesi'ni gezdi.
Vali Ayhan, Somuncu Baba Külliyesi girişinde ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ayhan, daha sonra külliye içerisinde kabirleri bulunan Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) ve Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş'in türbelerini ziyaret etti.
Vali Ayhan, ziyarette uzman tarihçi Resul Kesenceli'den yürütülen çalışmalar ve külliyenin geçmişi hakkında bilgi aldı.
Beraberindekilerle ek cami ve Özel Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesini de gezen Ayhan, çıkışta gazetecilere ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye
'nin önemli bir maneviyat merkezi olan Somuncu Baba Külliyesi'ni Malatya'nın kıymetli bir değeri olarak gördüklerini dile getiren Vali Ayhan, "Doğu Anadolu'nun kapısı olan, tarih boyunca Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi
gibi medeniyetimize ruh veren büyük değerleri yetiştirmiş güzel Darende'de bulunmaktan son derece mutluluk duydum." dedi.
Külliyedeki ziyaretini tamamlayan Sivas Valisi Ayhan'a, Darende Kaymakamlığı ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından hediye takdim edildi.