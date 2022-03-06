Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

06.03.2022 18:32
Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde, buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde, buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Ayhan, Sivas- Erzincan kara yolunda bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölde, serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken'in rekor denemesinin ardından buz altına daldı.

Bir süre suda kalan Ayhan'a "balık adamlar" eşlik etti.

Ayhan, yaptığı açıklamada, Sivas'ın göllerinin meşhur olduğunu söyledi.

Tödürge Gölü'nün buz altı dalışı için ideal bir yer olduğunu belirten Ayhan, "Birgül Erken de burada bir rekor denemesi yaptı ancak arzu ettiğimiz neticeyi alamadık. Gölün tanınmasında özel bir desteği oldu. Ben de bunu fırsat bilerek göle ilk dalışımı gerçekleştirdim." dedi.

Tödürge'nin doğa harikası olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah yaz döneminde çok güzel bir peyzaj çalışmasıyla su sporları merkezi yapacağız. Burayı adeta dalış merkezi yapacağız. Sivas'ın doğal güzelliklerini tanıtmak bizim önemli görevlerimiz arasında. Buz altı dalışı gerçekleştirdik ve bu hakikaten bir nimet. Su sporu seven herkesi buraya bekliyoruz. Burada ilk dalışımı gerçekleştirdim ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ayhan, milli sporcu Birgül Erken ile Türk bayrağını tutarak buzla kaplı göl üzerinde fotoğraf çektirdi.

Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı
Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı
Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı
Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

YORUMLAR
500
Milli sporcu Birgül Erken: 'Kısa bir bayılma yaşadım, bu yaptığımız sporun bir parçası' Milli sporcu Birgül Erken: 'Kısa bir bayılma yaşadım, bu yaptığımız sporun bir parçası' SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı

Milli Sporcu, Salih Ayhan, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:12 Şamil Tayyar, hem fahiş fiyatları hem de partisini eleştirdi: Çözüm üretemiyorsak siyasi faturası ağır olur
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
18:04 Abdullah Avcı, 24 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşamak istiyor
17:59 Dev derbiye dakikalar kaldı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:54 Hasan Koni'den canlı yayında tepki çeken sözler: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor, ama Avrupa'ya gidiyorlar
17:40 Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 18:53:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement