Sivas Valisi Ayhan: Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız - Son Dakika

SİVAS Valisi Salih Ayhan, umreden gelenler için alınan koronavirüs tedbirler ile ilgili, "İlk kafile bugün gelecekti, umreden gelen 178 kişi vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya nakledildi ama hazırlıklıyız, planlanan illerden birisiyiz. Bu minvalde yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi.

Vali Ayhan, umreden dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilik ek binasında basın toplantısı düzenledi. Kurum müdürleri ile il protokolünün de katıldığı toplantıda Vali Ayhan, koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerin Sivas'ta da üst seviyede olduğunu söyledi. Vali Ayhan, Sivas'ta gözlem altında tutulacak 178 kişiyi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya indiğini belirtti. Ayhan, Sivas'ta şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanılmadığını, tedbir amacıyla sığınmacılarla ilgili bazı uygulamalar olduğunu ifade etti. Sivas'ın bundan sonraki süreçte ayrı bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Ayhan, "Bakanlıklarımızın vermiş olduğu talimatlar var. Gerek umre gerekse turistik amaçlı yurt dışına çıkan vatandaşlarımız, tedbir amacıyla 14 gün yurtlarda misafir edilecektir. Dolayısıyla yurt kapasitesinin fiziki durumu, teknik altyapısı şehirle olan bağlantı dikkate alınarak Sivas da belirlenen 16 ilden birisi. Gerek umreden, gerek yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. İlk kafile bugün gelecekti, umreden gelen 178 kişi vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya nakledildi ama hazırlıklıyız, planlanan illerden birisiyiz. Bu minvalde yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Bunlar hasta değil. Tedbir amaçlı, 14 gün boyunca gerekli sağlık tetkiklerinden ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilerek evlerine gönderilecek" dedi.

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