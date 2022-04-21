Sivas Valisi Ayhan ve Mehmetçikler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Sivas Valisi Ayhan ve Mehmetçikler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

21.04.2022 22:12
Sivas Valisi Ayhan ve Mehmetçikler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı sahasına Mehmetçiklerle fidan dikti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı sahasına Mehmetçiklerle fidan dikti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Ayhan, bu yıl 3 milyon iğne ve geniş yapraklı fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

Bahar mevsimiyle birlikte çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Ayhan, "Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı sahasına fidan diktik. İl Jandarma Komutanlığımız karakollarına 3 bin adet fidan dikti. Bu coğrafyanın dokusuna uygun iğne yapraklı ve geniş yapraklı fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Coğrafyanın el verdiği yerlere fidan dikimlerine devam edip Sivas'ın yeşil bir örtüye bürünmesini sağlayacaklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız ve halkımız bu işe duyarlılık göstermekte çünkü doğa hepimize emanettir. Dikilen her bir fidan geleceğe armağandır, çünkü bizden sonra çocuklarımıza bırakacağız. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi bizleri mutlu eder. Bu minvalde aile ormanlarının da kurulduğunu özellikle belirtmek isterim. Amacımız doğa bilinci oluşturmak ve tabiatı korumak, kollamaktır."

Orman İşletme Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığına teşekkür eden Vali Ayhan, dikilen fidanların da bakımının yapıldığını hatırlatarak, en güzel hediyenin fidan, en güzel mirasın da ağaç olduğunu sözlerine ekledi.

Programa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ve Mehmetçikler katıldı.

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Jandarma, Komando, Asayiş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Ayhan ve Mehmetçikler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika


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