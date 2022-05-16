Sivas Valisi Ayhan veda ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, veda ziyaretleri kapsamında Zara ilçesine geldi.

Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü tarafından Zara Hükümet Konağı önünde karşılanan Vali Ayhan, katılımcılarla tek tek vedalaştı.

Hükümet Konağı önünde konuşan Ayhan, "Gitmemek için gelmemek, ölmemek için de doğmamak gerekli. Biz de geldik görevimizi yaptık, şimdi de Şanlıurfa'da devletimiz adına hizmet edeceğim. Sivas'ın ben de ayrı bir yeri var. Bu topraklarda kaymakamlık yaptım, özel idare genel sekreterliği yaptım, genel müdürlük yaptım, valilik yaptım. Hizmetlerimizi saymayacağım, çok büyük dostluklar edindik." dedi.