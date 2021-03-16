SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak - Son Dakika

SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak

16.03.2021 12:39

Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacakSİVAS'ta Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından 'Geleceğe Hızlı Yolculuk- Hızlı Tren' konulu çalıştay düzenlendi.

Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak

SİVAS'ta Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından 'Geleceğe Hızlı Yolculuk- Hızlı Tren' konulu çalıştay düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, "Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi 2021 yılında Sivas'ta hızlı tren hizmeti de inşallah buluşacak" dedi.

STSO tarafından ilk kez Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren'in ulaştığı iller arasında bulunan Sivas'ta, 'Geleceğe Hızlı Yolculuk- Hızlı Tren' konulu çalıştay düzenlendi. Kentteki düğün salonunda düzenlenen çalıştaya Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Vali Ayhan, hızlı trenin Sivas için anlamlı olduğunu belirterek, "Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi 2021 yılında Sivas'ta hızlı tren hizmeti de inşallah buluşacak. Hızlı tren ile bu bölgede belirli bir turizm, sosyal ve ekonomik etkileşim oluşacak. Bu işte asıl etkisi, ekonomi ve turizm sektörü olacak. Bu işin erbaplarının bu işi sahiplenmesi ve bu işten nasiplenecek olan insanların fikren dönüşmesi oldukça önemli. Bugün çalıştaydan çıkması gereken bilgi ve birikimle bu şehri beslememiz lazım. Dolayısıyla bu güzelliğe ve nimete geçmişten bugüne kadar hizmet eden insanların hakkını verebilmemiz lazım. Sivas'a yüksek hızlı trenin gelmesiyle mesafeler bitmekle birlikte algısal mesafede zihinlerde bitecek. 2021'nin yazından sonra bu şehirde ve Türkiye'de doğal turizmde bir patlamanın olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

BAŞKAN BİLGİN: HIZLI TREN, GELİŞMEYİ HIZLANDIRACAK

Sivas Belediye Başkanı Bilgin ise "Demir yolu ulaşımı ve yüksek hızlı tren sistemleri ekonomik ve sosyal yapı üzerinde oluşturduğu doğrudan ve dolaylı etkileriyle önemli bir ulaşım alternatifi ve yatırım alanıdır. Hızlı tren aynı zamanda büyüme ve kalkınma sürecinin tamamlayıcı bir unsurudur. Ülkemiz ve şehrimizde ticaret hacmindeki artış, ekonomik büyüme, turizm sektöründeki gelişim, artan şehir nüfusu, küreselleşme, ulaşımın hızlı ve konforlu bir yolculuk imkanı sunması gibi faktörler, hızlı trenin önemini anlamamız açısından bize yeter ve artar bile. İnanıyorum ki şehrimizde tarım, turizm ve sanayi anlamında hedeflediğimiz büyüme ve gelişmeyi hızlı tren projesi daha da hızlandıracaktır" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eken de "2008 yılından beri Sivas'a geleceği konuşulan hızlı trenin, bakanımızın açıklamasından sonra haziran ayında Sivas'a kesin geleceğinin müjdesi verildi. Yapılan açıklamalar ve çalışmalar ile 2021 yılında artık bu trenin Sivas'a geleceğine hepimizin inancı tam. Özellikle hizmet sektöründe Sivas'ta paydaşlarımızın hazır olması için ne yapması lazım olduğu konusunda Valimiz ve belediye başkanımızdan fikir aldıktan sonra Ticaret ve Sanayi Odası olarak böyle bir çalıştayın gerek olduğunu düşündük. Sivas'tan gitmeye artık müsaademiz yok, hep birlikte dışarıdakileri Sivas'a getirmeye çalışacağız. Bu çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak

Hızlı Tren, Türkiye, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak - Son Dakika


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