Son dakika haber! Sivas Valisi Ayhan: Yurtta izole kararı koronavirüs ihlallerinde caydırıcı oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Sivas Valisi Ayhan: Yurtta izole kararı koronavirüs ihlallerinde caydırıcı oldu

Son dakika gündem haberi... SİVAS Valisi Salih Ayhan "Evde izole olmaktan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi etkili kararlarımızdan birisi oldu.

Son dakika haber! Sivas Valisi Ayhan: Yurtta izole kararı koronavirüs ihlallerinde caydırıcı oldu, System.String[]

SİVAS Valisi Salih Ayhan "Evde izole olmaktan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi etkili kararlarımızdan birisi oldu. Vatandaşlar işin vahametini anlamaya başladı. Ciddi ihbarlar da geliyor. Komşusunu ihbar edenler oluyor. Esnaf gidiyor dükkan açıyor. Bu gerçekten iyi bir tedbir oldu. Türkiye genelinde uygulandı. Şu anda da yurdumuzda 23 kişiyi izolasyon altında tutuyoruz" dedi.

"100 Günde Basınla Yüz Yüze" programı kapsamında bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Sivas Vali Ayhan koronavirüs süreciyle ilgili bilgiler verdi. Merkez olarak seçilen Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) şu anda 371 kişinin tedavi gördüğünü söyleyen Vali Ayhan, "Koronavirüs Mart'ta başladı. Türkiye'ye geldiğinde büyük bir mücadele verildi. İlimizde de neredeyse vaka sayısı sıfıra inmişti. Ancak normalleşme takvimine uygun bir şekilde özellikle 1 Temmuz'dan sonra özellikle Anadolu'da bir tırmanış başladı. Özellikle Sivas'ta 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında bu zaman diliminde çok yoğun bir vaka artışı oldu. Ciddi bir tırmanış oldu. Ama bütün kurumlarımız tüm enerjisini bir noktaya birleştirdi. Bu yoğun vaka artışına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta durdu. Ciddi manada aşağı düşüşü sağlamış oldu. 12 Eylül itibariyle de ciddi manada bir azalış olmaya başladı" dedi.'VAKA SAYILARINDA AZALIŞ BAŞLADI'Sivas'ta vaka sayılarının 12 Eylül tarihinden sonra düşüşe geçtiğini ifade eden Vali Ayhan,"12 Eylül en yüksek vakanın olduğu gündü. Şu anda ciddi manada bir azalışa dönüş başladı. Bu hafta itibariyle aldığımız tedbirlerle vakalarda bir düşüş yaşanmaya başladı. Gerçekten köylerimiz çok yoğundu. 30 nüfusu olan köyde, 280 nüfusa çıktık bir anda, hala köylerimizde yoğunluk var. Yoğun bir yaz nüfusu oldu. Bunun da olması lazım. Negatif bir dil kullanılıyor. İstanbul'dan veya Ankara'dan gelip 'mahvettiler' deniliyor. Bu çok doğru bir ifade değil, onlar bizim hemşerimiz, sürekli gelmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.'KARANTİNAYI İHLAL EDEN 23 KİŞİ YURDA GÖNDERİLDİ'Evde izolasyon sürecini ihlal edenlerin yurtlara gönderilmesi kararı sonrası vatandaşların daha dikkatli davrandığını, bu karardan önce günlük 15 kişinin karantinayı ihlal ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:  "Evde izole olması gerekirken, ihlal eden vatandaşlarımız oldu. Bu işin en veballi işi bu konuda ciddi manada rahatsızlığımız vardı. Bu kararı almadan önce 15 vatandaşımızın kural ihlali yaptığını emniyet tespit ediyordu. Bu kararı aldıktan sonra Kovid-19 pozitif olan vatandaşlarımız yurtlarda izolasyonunu tamamlatacağız. Cezalarını vereceğiz. Toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı da adli işlem için savcılığa göndereceğiz. Bu kararımız çok etkili oldu. Pandemi sürecinde bir çok kararlar aldık. Bu karar da en etkili kararlarımızdan birisi oldu. Vatandaşlar işin vahametini anlamaya başladı. Ciddi ihbarlarda geliyor. Komşusunu ihbar edenler oluyor. Esnaf gidiyor dükkan açıyor. Bunu tespit edemezsek 10-15 gün birçok kişiye bulaştıracaklar. Vaka sayılarının artmasına sebep verecekler. Bu gerçekten iyi bir tedbir oldu. Türkiye genelinde uygulandı. Şu anda da yurdumuzda 23 kişiyi izolasyon altında tutuyoruz."'KURALLARA UYMAYANLARA 5 MİLYON 858 BİN LİRA CEZA'

Koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini  vurgulayan Ayhan, "Ceza hoş bir durum değil ama toplum sağlığı için denetimlerde etkili bir iletişim için cezai müeyyide uygulamak zorundayız. Bugüne kadar 242 bin 170 vatandaş ve 88 bin 176 işyeri uyarıldı. Şuana kadar 5 bin 11 kişiye ve 347 işletmeye 5 milyon 858 bin 530 lira ceza uygulandı. Bu cezaların silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir rehavetin olduğunu, yazılan cezaların uygulanmayacağını ve ödenmeyeceğine dair vatandaşta bir rahatlık olduğunu duyuyoruz. Bunlar kesinlikle ödenecek. Bu cezaların gereği yapılacak" diye konuştu.


Koronavirüs, Salih Ayhan, ihbar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sivas Valisi Ayhan: Yurtta izole kararı koronavirüs ihlallerinde caydırıcı oldu - Son Dakika

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