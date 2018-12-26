Son Dakika Haberleri: Sivas Valisi, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

Sivas Valisi, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

1 saat önce

SİVAS Valisi Salih Ayhan, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı.

Sivas Valisi, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı, System.String[]
SİVAS Valisi Salih Ayhan, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeni ile bugün eğitime ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından duyuran ve öğrencilerden büyük destek mesajları alan Vali Salih Ayhan, öğlen saatlerinde Zara ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Vali Ayhan, ziyaret kapsamında ilçede bulunan Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlköğretim Bölge okuluna da uğradı. Vali Ayhan, burada civar köylerden gelen ve yatılı olarak kalan öğrencilerle bir araya geldi. Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi. 

Ayhan, okul bahçesinde bugünü izinli geçiren çocuklarla kar topu oynadı. Bu sırada yaşanan keyifli anlar objektiflere yansıdı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:51 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:55:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Valisi, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]