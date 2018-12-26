Sivas Valisi, Öğrencilerle Kar Topu Oynadı
1 saat önce
SİVAS Valisi Salih Ayhan, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı.
SİVAS Valisi Salih Ayhan
, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı. Sivas
'ta yoğun kar yağışı nedeni ile bugün eğitime ara verildi. Kararı dün Twitter
hesabından duyuran ve öğrencilerden büyük destek mesajları alan Vali Salih Ayhan, öğlen saatlerinde Zara ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Vali Ayhan, ziyaret kapsamında ilçede bulunan Şehit Teğmen Hacı Bayram
Elmas Yatılı İlköğretim Bölge okuluna da uğradı. Vali Ayhan, burada civar köylerden gelen ve yatılı olarak kalan öğrencilerle bir araya geldi. Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi.
Ayhan, okul bahçesinde bugünü izinli geçiren çocuklarla kar topu oynadı. Bu sırada yaşanan keyifli anlar objektiflere yansıdı.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:51 Kaynak: DHA
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