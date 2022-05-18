Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı

18.05.2022 12:44
Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanan Vali Yılmaz Şimşek Niğde'ye veda etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanan Vali Yılmaz Şimşek Niğde'ye veda etti.

Yaklaşık 5 yıldır Niğde'de görev yapan Vali Şimşek, Valilik bahçesinde düzenlenen veda töreninde, duygusal anlar yaşadı. Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Şimşek ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Burada açıklamalarda bulunan Şimşek, "Hakkınızı helal edin, Allah'a ısmarladık. Sivas'ta da bir eviniz, kapınız var. Tüm Niğdelileri Sivas'a da bekliyorum. Her zaman görüşmek, buluşmak dileğiyle. Tüm Niğde'ye elveda diyorum" dedi.

Vali Şimşek, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik personeli ve vatandaşlarla vedalaştıktan sonra Niğde'den ayrıldı. - NİĞDE

Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı
Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı
Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı
Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı
Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı

YORUMLAR
500
Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:17:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, Sivas'a uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement