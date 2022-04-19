Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu

19.04.2022 17:03
Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Koyulhisar ilçesinde 4 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği köyde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Koyulhisar ilçesinde 4 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği köyde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İkizyaka köyünde yanan evleri inceleyen Ayhan, ilgililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, yangın ihbarı alınır alınmaz itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Bölgenin coğrafyası ve evlerin statiği nedeniyle tehlikeli bir durum yaşandığını aktaran Ayhan, "Bölgedeki Koyulhisar, Suşehri ve Mesudiye'deki itfaiye ekiplerimizin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Burada 2 ev tamamen, 2 ev de kısmen etkilenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyüktür, vatandaşımızın derdini, sıkıntısını gidereceğini buradan söyleyebiliriz. Şiddetli rüzgar olması, buranın orman varlığının fazla olması, coğrafyanın da buna müsait olması ciddi bir tedirginliğe ve korkuya da sebebiyet verdi. Hamdolsun ekiplerin olaya hızlı müdahale etmesi süreci kontrol etmemizi sağladı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda buradaki mağduriyeti gidereceğiz."

Koyulhisar ilçesi İkizyaka köyünde bir evde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu
Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu
Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu
Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu
Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu

YORUMLAR
500
Korkunç bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı Korkunç bilanço sabah saatlerinde ortaya çıktı Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi Vali ve Belediye Başkanı karate kıyafeti giydi

Salih Ayhan, Koyulhisar, Yangın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement